Auto se Incendia en Estacionamiento en la Colonia Narvarte en Benito Juárez

Un incendio registrado la tarde de este sábado 18 de abril en un vehículo estacionado dentro de un estacionamiento ubicado sobre la calle Ahorro Postal, en la colonia Narvarte Oriente, alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, dejó un saldo de al menos siete personas intoxicadas por inhalación de humo.

El fuego se originó en uno de los automóviles y se propagó rápidamente, generando una densa columna de humo que fue visible desde distintos puntos de la zona, lo que alertó a vecinos y transeúntes. De acuerdo con los primeros reportes, se trató de una camioneta que se encontraba estacionada.

Tras el reporte de emergencia, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudieron al sitio y realizaron labores intensivas para controlar y sofocar el incendio, evitando que se extendiera a inmuebles aledaños. Paramédicos brindaron atención a las personas afectadas, quienes presentaron síntomas de intoxicación, sin que fuera necesario su traslado hospitalario.

Hasta el momento no se reportan víctimas mortales. Autoridades capitalinas ya iniciaron las investigaciones para determinar las causas del siniestro.