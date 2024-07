Joven Denuncia Agresión a Golpes dentro de Antro de Zona Rosa en CDMX

Un joven denunció a través de sus redes sociales que fue agredido a golpes el pasado fin de semana dentro de las instalaciones del antro Baby Club México, ubicado en Zona Rosa de la Ciudad de México (CDMX).

En su cuenta de Instagram, Juan José Aguilera, cuyo usuario es @neoszed, relató cómo fue víctima de una agresión en el bar gay por parte de supuestos 'dealers' y exigió espacios seguros para la comunidad LGBT+.

¿Qué pasó en Baby Club México?

De acuerdo con su historia, Juan José acudió al antro en Zona Rosa con un amigo para celebrar su cumpleaños y pasar un rato agradable, sin embargo en una ida al baño se encontró a alguien con quien había bailado y éste le dijo que ya se iba, por lo que él le pidió su cuenta de Instagram.

Fue en ese momento en el que empezó a recibir golpes en la cara que lo tomaron por sorpresa, empujones e insultos homofóbicos para sacarlo del baño, pues se encontraba en el área de los lavabos. El chico con el que había bailado se quedó "atónito" y "muy asustado".

"Yo ya me había percatado de que los dealers de BABY CLUB MÉXICO andaban bravos con los usuarios, me imagino que habían consumido algo, pero no pensé que al grado de agredir a un asistente", relató el usuario de Instagram.

Tras el incidente llegaron dos guardias de seguridad y sacaron a Juan José a empujones, lo cuál lo hizo sentir humillado como si él hubiera cometido el acto de agravio.

Se los cuento por si asisten a este lugar, tengan mucho cuidado con su integridad

El usuario @neoszed aseguró que su acusación no se quedará en las redes sociales, ya que también planea acudir a la Fiscalía a interponer su denuncia, aunque considera que "no va a pasar nada". De igual forma, invitó a sus seguidores a alzar la voz en caso de que les haya pasado algo similar en este lugar.

De momento, el antro Baby Club no ha emitido ningún comunicado sobre esta situación que sucedió este fin de semana que acaba de terminar.

