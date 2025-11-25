Balacera en Alcaldía Álvaro Obregón Hoy: ¿Qué Pasó en la Colonia Miguel Hidalgo?

Otra balacera se registró la mañana de hoy, 25 de noviembre de 2025, en la Ciudad de México (CDMX); ahora, el ataque a tiros ocurrió en la colonia Miguel Hidalgo, en la alcaldía Álvaro Obregón. Aquí te contamos qué pasó este martes.

¿Qué pasó en la colonia Miguel Hidalgo hoy?

De acuerdo con los primeros reportes, una persona fue atacada a tiros en la calle El Chico, en la colonia Miguel Hidalgo, cerca de la Avenida Observatorio.

Servicios de emergencia y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México se movilizaron hacia la zona del ataque, donde se encontraron varios casquillos percutidos.

Por la balacera, un hombre resultó herido de bala con impactos en el cuello y en la cara, por lo que fue trasladado a un hospital, para su atención médica.

Autoridades de CDMX se encargaron de la investigación del caso.

Video: Balacera Hoy en CDMX: Atacan a un Hombre en Colonia Miguel Hidalgo

Mapa de la zona donde ocurrió la balacera hoy

Recuerda que hoy se realizará en Ciudad de México la marcha del 25N, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; en N+, te informamos cuál es el horario y la ruta de la manifestación.

Información en desarrollo…

