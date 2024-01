Roberto Santiago, uno de los siete heridos durante una balacera en una romería en la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México, será sometido a una cirugía este miércoles 3 de enero en el Hospital de Balbuena.

El hombre de 48 años de edad recibió un impacto de bala en el tórax, la cual permanece incrustada, así lo informó Julio Santiago, su hermano.

Julio Santiago denunció que en el Hospital de Balbuena no querían atender a su hermano y que les dieron el parte médico hasta la madrugada de este miércoles 3 de enero de 2024.

El día de ayer, cuando mi hermano fue al hospital de Balbuena, no nos daban ningún informe, no lo querían atender. Nosotros tuvimos que hacer un poquito de relajo porque los doctores no nos decían nada, no nos daban ningún informe. No le daban seguimiento; mi hermano sufría de dolor y no era atendido.