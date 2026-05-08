Ataque Directo Deja Un Muerto y Un Herido en Colonia Sector Popular, en Iztapalapa, CDMX

Un ataque directo dejó un saldo de un muerto y un herido en la colonia Sector Popular, en la alcaldía Iztapalapa. Tras la balacera, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó un operativo en la zona para encontrar a los responsables.

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Testigos refieren que, poco después de las cinco de la tarde, dos sujetos estaban por subir a dos motocicletas cuando fueron interceptados por hombres armados. Los atacantes abrieron fuego directamente contra los dos hombres y huyeron del sitio.

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Rápidamente llegaron paramédicos al sitio del crimen. Tras una valoración, el personal de auxilio trasladó al hombre herido al hospital de Balbuena. El otro sujeto no presentaba signos vitales.

Autoridades acordonaron la zona y desplegaron un fuerte operativo en en los alrededores para ubicar a los posibles responsables. La SSC también empleará las cámaras del C5 para dar con su paradero.

Vecinos aseguran que los dos hombres no eran de la zona. Más de cinco casquillos percutidos.