Balacera en Azcapotzalco Hoy: Riña Termina en Disparos en San Miguel Amantla; Hay Varios Heridos

Una balacera en calles de la colonia San Miguel Amantla en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México dejó varios lesionados este jueves 16 de abril de 2026.

Según los primeros reportes, el ataque armado ocurrió en la calle Morelos y el callejón Camino a Nextengo, cuando diversas detonaciones de arma de fuego alertaron a los vecinos.

Por esta razón, solicitaron la presencia de servicios de emergencia en la zona al norte de la ciudad. Una vez que llegaron al sitio encontraron a varias personas lesionadas, a quienes les brindaron los primeros auxilios. Asimismo, comenzaron con las indagatorias para conocer cómo ocurrió la balacera en Azcapotzalco hoy.

¿Cómo ocurrió la balacera en la colonia San Miguel Amantla?

Los testigos indicaron a las autoridades que la agresión a balazos ocurrió cuando se registró una riña en las inmediaciones, posteriormente se escucharon los balazos. Por ello, se refugiaron y pidieron auxilio a las autoridades.

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