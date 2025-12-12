Balacera en Tlalpan CDMX Hoy: Abandonan Auto Baleado en Popular Santa Teresa

La madrugada de hoy, 12 de diciembre de 2025, se registró una balacera en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México (CDMX); aquí te informamos lo que se sabe sobre el auto que dejaron abandonado en calles de la colonia Popular Santa Teresa.

¿Qué pasó en la Avenida Unión hoy?

Un vehículo particular quedó chocado, atravesado y abandonado en la Avenida Unión, a la altura de la calle Temax, con al menos ocho impactos de bala.

El auto quedó con la ventana abierta y al menos tres balazos, del lado del conductor, y otros cinco impactos de bala en la puerta trasera, del lado izquierdo.

Video: Abandonan Coche Baleando en Av. Unión en Tlalpan, CDMX

De acuerdo con los primeros reportes, el auto habría sido atacado a tiros durante una posible persecución, por lo que los ocupantes del vehículo pudieron haber huido.

En el vehículo no se observaron huellas de sangre y tampoco había reporte de personas lesionadas.

Así estaba el auto baleado desde la madrugada de hoy, 12 de diciembre de 2025. Foto: N+

Policías de la Ciudad de México resguardaron la unidad, que estaba invadiendo uno de los carriles de la Avenida Unión, que desemboca en la zona del Hospital de Pemex.

Un automóvil particular con perforaciones por impactos de bala fue localizado en avenida Unión, colonia Popular Santa Teresa, en la alcaldía Tlalpan. Los tripulantes no se encuentran en el lugar, pero todo indica que fueron objeto de una persecución y de un ataque.



Sigue la… pic.twitter.com/PKyABJ5uNe — NMás (@nmas) December 12, 2025

Noticia relacionada: Vuelca Tráiler en Av. Las Granjas, Alcaldía Azcapotzalco

Mapa de Avenida Unión y Temax

Información en desarrollo…