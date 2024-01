Bandas Siguen por Kilómetros a Usuarios de Casas de Cambio para Robarlos

Al menos cuatro grupos delictivos se dedican a cometer asaltos contra usuarios de casas de cambio de la Ciudad de México.

Según personal del área de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Policía de Investigación, los grupos delictivos tienen el mismo modus operandi: se basan en observar y detectar a sus víctimas en los establecimientos cuando hacen cambio de divisas.

Su principal centro de operación son las casas de cambio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, aunque también se han detectado que actúan en la zona de Paseo de la Reforma y Polanco.

Los robos se cometen en las colonias Del Valle, Narvarte, Del Carmen, Cuauhtémoc, Nápoles, Polanco y Bosques de las Lomas, entre otras.

César Barrientos, director de Seguridad Ciudadana en Benito Juárez, indicó:

Pueden seguir a sus víctimas hasta una hora para cometer el robo.

Según los análisis de la Policía, los ladrones dividen sus tareas: un primer grupo, se dedica a monitorear a las víctimas, principalmente, en las puertas 2, 3 y 7 de la terminal aérea u otros centros cambiarios, haciéndose pasar como clientes o transeúntes; ellos deciden quien será la víctima. Dan información sobre las características de las víctimas y en dónde llevan el efectivo.

Un segundo grupo, conocido como el muro o los picadores, se encarga de seguir a las víctimas en uno o dos vehículos, en ocasiones a varios kilómetros desde el Aeropuerto, se han reportado robos en las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc.

Cuando las víctimas llegan a sus casas u hoteles para hospedarse, o incluso cuando van en vialidades primarias con tráfico, es cuando entra en acción el tercer grupo: los cobradores, que la mayoría de las ocasiones viajan en motocicletas y cometen los robos con violencia.

Barrientos informó:

Este fenómeno se da desde el aeropuerto, se da en dos tiempos, hay gente que va arribando de viaje y se le hace fácil cambiar los dólares o hay gente que por economizar, viaja desde su lugar de origen al aeropuerto. Tuvimos dos eventos iniciado el año, aquí en la alcaldía Benito Juárez, no es solo particular de Benito Juárez, es de toda la Ciudad de México y no es este día, es de muchos años. Hemos tenido la fortuna de frustrar dos temas de asalto