Dan de Alta a Bebé Abandonada, Luego de que su Mamá Bajó de Auto y Dio a Luz en Calles de la GAM

La bebé que fue abandonada luego de que su mamá diera a luz en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, en septiembre pasado, ya fue dada de alta; esto informaron las autoridades.

El IMSS-Bienestar indicó que la menor fue dada de alta en condiciones de salud estables, luego de permanecer internada durante 66 días.

Conforme a los protocolos establecidos, fue entregada a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para su protección y resguardo

La recién nacida fue trasladada de urgencia al Hospital Pediátrico de La Villa, debido a que su nacimiento fue prematuro y con estado de salud delicado. Mientras estuvo bajo cuidado del personal de salud, le brindaron el siguiente apoyo:

Apoyo respiratorio

Monitoreo clínico constante

Alimentación con leche humana donada

Lo que favoreció su recuperación

Sin embargo, aunque la bebé fue dada de alta, las autoridades señalaron que como parte de su seguimiento, la menor seguirá recibiendo atención médica especializada con valoraciones periódicas a través de consulta externa en diversas unidades del IMSS-Bienestar.

Video: Cámaras Captan Momento en que Mujer da a Luz en Plena Vía Pública y la Abandona en CDMX

¿Qué se sabe de la madre de la bebé abandonada en la GAM?

A través de redes sociales, se dieron a conocer las imágenes de una cámara de seguridad en las que se observa en el que un auto se detiene en inmediaciones de la calle Euzkaro y la Calzada de los Misterios, en la colonia Industrial Vallejo de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Luego desciende de la parte trasera una mujer quien deja abierta la puerta del coche, con la finalidad de usarla como “biombo”, y posteriormente se coloca en cuclillas como si estuviera realizando sus necesidades fisiológicas.

Posteriormente, solicita lo que parece papel higiénico al conductor del vehículo y después de unos instantes, vuelve a subir al coche y se van del lugar; dio a luz a una bebé en la vía pública.

Por estos hechos, la Fiscalía de la Ciudad de México, a través de la Fiscalía de Delitos cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, abrió una carpeta de investigación por el delito de “Omisión de auxilio o de cuidado”, en contra de quien resulte responsable.

Hasta el momento, no han podido dar con el paradero de la mujer que abandonó a la bebé en la GAM.

Según el ​​Código Penal local, la “Omisión de auxilio o de cuidado” se incluye en los delitos de peligro para la vida o la salud de las personas, por lo tanto, a quien abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma, teniendo la obligación de cuidarla: