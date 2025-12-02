Cae ‘El Valente’ de ‘La Unión Tepito’, por Extorsión a Comerciantes en Esta Zona de CDMX

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron a Valente ‘N’, alias ‘El Valente’.

Según las investigaciones, ‘El Valente’ de 47 años, era integrante del grupo delictivo 'La Unión Tepito'.

Se sabe que Valente ‘N’ era colaborador de los sujetos identificados como 'El Chimbombo' y 'El Trompas', líderes del mismo grupo delictivo, dedicados al narcomenudeo, extorsión y homicidio.

Extorsión a comerciantes

El grupo delictivo 'La Unión Tepito' tienen como zona de operación las alcaldías:

Venustiano Carranza y Cuauhtémoc.

'El Valente' está identificado como probable responsable de exigir dinero en efectivo a los comerciantes de puestos semifijos y locatarios del Centro Histórico, a quienes amenazaba y agredía con disparos de arma de fuego para cobrar las cuotas.

