Cae Líder de Célula de La Unión Tepito junto con 5 Mujeres, por Narcotráfico y Extorsión en CDMX

Durante cateos en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), fuerzas de seguridad detuvieron a dos hombres y cinco mujeres, entre ellos Iván “N”, El Chícharo, presunto líder de una facción del grupo delictivo La Unión Tepito, dedicado a la venta y distribución de droga, la extorsión de comerciantes y el homicidio de integrantes de grupos antagónicos.

Así lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, que detalló que los cateos se llevaron a cabo en inmuebles de la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, y dos más en el municipio de Nezahualcóyotl, Edomex.

En un comunicado difundido este 22 de septiembre de 2025, la dependencia reportó la detención de siete personas —dos hombres de 24 y 35 años, y cinco mujeres de 19, 35, 40, 61 y 63 años de edad— y el aseguramiento de droga, cartuchos útiles y dinero.

Acciones de seguridad

Según la información oficial, los cateos se llevaron a cabo luego de que las autoridades identificaron predios en los que posiblemente se llevaban a cabo actividades ilícitas, como el almacenamiento y embalaje de aparente narcótico:

Dos domicilios en la calle Manuel de la Peña y Peña, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Dos predios en la calle Bosques de Irán y Bosques de los Continentes, en la colonia Bosques de Aragón, Nezahualcóyotl.

Los elementos de la SSC, en coordinación con la Policía Ministerial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, realizaron las intervenciones simultáneas en dichos inmuebles.

Ahí detuvieron a las cinco mujeres y dos hombres, entre ellos el presunto líder del grupo delictivo “que opera principalmente en la zona centro de la Ciudad de México, dedicado a la venta y distribución de droga, la extorsión y el homicidio”.

Localizan droga y cartuchos

De igual manera, las autoridades reportaron el aseguramiento de droga, dinero y cartuchos:

100 dosis de lo que pudiera ser metanfetamina .

. 98 envoltorios y un paquete de una sustancia similar a la cocaína .

. Tres kilogramos y 250 gramos de aparente marihuana a granel.

a granel. 140 pastillas de diferentes colores

de diferentes colores Un arma de fuego

de fuego 115 cartuchos útiles.

útiles. 143 mil pesos .

. Cinco teléfonos celulares.

Ante ello, las autoridades sellaron los inmuebles, que quedaron bajo resguardo policial.

Mientras que los detenidos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso.

Con información de N+.

