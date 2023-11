Calendario: Fechas Importantes por el Cierre del Tramo Balderas-Observatorio

¡Que no te tome por sorpresa! No hay fecha que no se cumpla y los trabajos en la modernización de la Línea 1 del Metro CDMX continúan, por eso, te damos a conocer el calendario del cierre del tramo Balderas a Observatorio.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad y el Metro de la Ciudad de México, es necesario que los usuarios de este transporte conozcan a detalle los cambios que habrá una vez inicie el proceso.

Durante la segunda fase de obras, se sustituirán 9 kilómetros de vía que contempla pistas, rieles, barras de seguridad, durmientes, fijaciones y balasto.

Asimismo, se prevé la modernización de las zonas de maniobras de Observatorio.

En total se cambiarán 36 mil metros de rieles, barra guía y la misma cantidad de pista de rodamiento.

A lo anterior, se suman los más de 26 mil durmientes, que ahora serán de concreto y no madera como los anteriores.

Además, habrá nuevos sistemas eléctricos, de alimentación en alta tensión y se sustituirán 17 subestaciones rectificadoras.

Toma en cuenta que las estaciones que permanecerán sin servicio son:

Salto del Agua

Balderas

Cuauhtémoc

Insurgentes

Sevilla

Chapultepec

Juanacatlán

Tacubaya

Observatorio

Pero, ¿a partir de cuándo comienzan los cambios en el servicio de segundo tramo de la Línea 1? Aquí los detalles

¿Cuándo Cierra el Tramo Balderas-Observatorio de la L1 del Metro?

Calendario del cierre del tramo Balderas a Observatorio

Debido a que ya opera el primer tramo que va de Pantitlán a Isabel La Católica, es posible el comienzo de la segunda etapa.

Sin embargo, con ello vienen diferentes cambios, los cuales se darán en momentos específicos:

Domingo 5 de noviembre - Último día de operación del RTP que va de Balderas a Pantitlán

- Último día de operación del Lunes 6 de noviembre - Inicia operación el RTP que irá de Observatorio a Isabel La Católica/Pino Suárez. Da click aquí para conocer las 4 rutas

- que irá de Observatorio a Isabel La Católica/Pino Suárez. Da click aquí para conocer las 4 rutas Jueves 9 de noviembre - Último día del servicio de Balderas a Observatorio, ojo, las estaciones afectadas cerrarán a las 23:00 horas

- Último día del servicio de Balderas a Observatorio, ojo, las estaciones afectadas Viernes 10 de noviembre - Amanece cerrado el tramo de Balderas a Observatorio

Ahora que ya conoces los detalles del calendario del cierre del tramo Balderas a Observatorio, te invitamos a conocer cómo será el nuevo Metrobús que irá de Tacubaya a Reforma.

