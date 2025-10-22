Gran Premio de México Fórmula 1: Cierres y Alternativas Viales en CDMX para la Carrera 2025

Del viernes 24 al domingo 26 de octubre 2025 la Ciudad de México será sede del Gran Premio de México de Fórmula 1, evento que se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez, dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.

Ante la gran afluencia de aficionados nacionales y extranjeros, el Gobierno capitalino implementará un plan especial de movilidad y seguridad para garantizar el orden y agilizar el tránsito en la zona oriente de la capital.

Con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se establecerá un cinturón perimetral de seguridad en torno al autódromo, con el propósito de facilitar el arribo de los asistentes y mantener el flujo vehicular habitual para los residentes de la zona. Además, se desplegarán elementos de tránsito para orientar a los conductores y prevenir congestionamientos.

Debido a los cierres y desvíos viales que se aplicarán en los alrededores del inmueble, las autoridades recomiendan utilizar vías alternas dependiendo del punto de acceso:

Al norte: Anillo Periférico Canal de San Juan, Eje 2 Oriente H. Congreso de la Unión, Calzada de Tlalpan, Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Insurgentes.

Al sur: Anillo Periférico Calle 17, Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación, Calzada de Tlalpan, Eje 1 Poniente Cuauhtémoc y Av. Insurgentes.

Al oriente: Eje 3 Norte Ángel Albino Corzo, Eje 1 Norte Fuerza Aérea Mexicana, Eje 6 Sur Trabajadores Sociales, Eje 8 Sur Calzada Ermita Iztapalapa y Calzada Taxqueña.

Al poniente: Av. Pantitlán–Xochimilco y Eje 4 Norte Talismán.

Asimismo, se informó que la lateral de Río Churubusco, a la altura del Autódromo Hermanos Rodríguez, permanecerá cerrada, por lo que la circulación se realizará únicamente por los carriles centrales.

Uso del Metro para llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez

El Gobierno de la Ciudad de México también invita a los asistentes a utilizar el transporte público, a fin de reducir el tráfico y facilitar el acceso al evento. Las opciones más cercanas son:

Metro Línea 9, estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla.

Metrobús Línea 2, estaciones Iztacalco y UPIICSA.

Trolebús Línea 2, estaciones Ciudad Deportiva, Puerta 8, Puebla y Av. Río Churubusco.

De igual forma, operarán las rutas de camiones 1, 9, 11, 27, 78, M1 Bicentenario y el Corredor Sausa, como alternativas para quienes se dirijan al Gran Premio.

Con estas medidas, la autoridad capitalina busca garantizar una experiencia segura, ágil y ordenada para los miles de asistentes que disfrutarán de uno de los eventos automovilísticos más importantes del año.

Así Luce el Autódromo y Llegada de Escuderías para el Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1

Noticias recomendadas: