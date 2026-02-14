¿Qué Pasó en Calzada Azcapotzalco? Reportan Caos Vial y Circulación a Vuelta de Rueda

Un motociclista de aproximadamente 40 años quedó lesionado luego de que fuera atropellado por un camión repartidor cuando circulaba en la Calzada Azcapotzalco La Villa frente a la estación del Tren Suburbano Fortuna en la alcaldía Azcapotzalco, al norte de Ciudad de México.

Ante lo ocurrido, hay afectación vehicular para quienes se dirigen a la Avenida de las Granjas en la Calzada Vallejo.

De acuerdo con los reportes de N+ Foro, el motociclista circulaba por la zona cuando una camioneta repartidora de pan con placas del Estado de México lo impactó.

¿Qué pasó en Calzada Azcapotzalco?

En las imágenes difundidas se aprecia el fuerte golpe en el parabrisas de la unidad que arrolló al motociclista, quien tuvo que esperar alrededor de media hora a que servicios de emergencia arribaran al sitio del accidente para atenderlo.

Cuando paramédicos a bordo de una ambulancia llegaron para atenderlo, le brindaron los primeros auxilios. Aunque el motociclista se encontraba consciente, dijo sentir dolor en las piernas y brazos.

Debido al accidente, se registra tránsito pesado en la zona, por lo que se recomienda tomar rutas alternas mientras los trabajos de auxilio e investigación por el accidente, continúan en la Calzada Vallejo.

En la zona se movilizaron agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del sector Cuitláhuac de Ciudad de México que trabajan para agilizar la circulación de los vehículos que avanzan a vuelta de rueda.

