Camión de Refrescos Cae a Socavón en Campestre Aragón, de la Gustavo A. Madero

Un camión repartidor cayó a un socavón en la calle Cam. Parque Central 88 en la colonia Campestre Aragón, de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) en Ciudad de México.

Hasta el momento se desconocen las causas de la caída del camión repartidor al socavón en la alcaldía Gustavo A. Madero.

A decir de imágenes compartidas en redes sociales, la zona de la alcaldía Gustavo A. Madero en donde ocurrió el accidente fue acordonada, por lo que hubo afectaciones viales en las calles cercanas al accidente.

En Camino de la Amistad y Camino Parque Central, col. Campestre Aragón, @TuAlcaldiaGAM, la llanta trasera de un camión repartidor de refrescos quedó atorada en una socavación.



En coordinación con @Bomberos_CDMX y personal de la #UGIRPC, y con el apoyo de una grúa de la… pic.twitter.com/bKmLav9Gh2 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 20, 2025

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que la llanta trasera del camión repartidor de refrescos quedó atorada en el socavón.

Detalló que en coordinación con bomberos de Ciudad de México y personal de Unidades de Protección Civil por Alcaldía (UGIRPC), además del apoyo de una grúa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX (SSC-CDMX), el camión fue recuperado.

De igual forma, la Secretaría informó que se solicitó apoyo a la alcaldía para la reparación de la unidad repartidora de refrescos y que no hubo personas lesionadas.

