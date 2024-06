Juez Suspende Orden de Reaprehensión de Carlos Ahumada

El juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal de Ciudad México publicó un acuerdo que dejó sin efecto la orden de aprehensión en contra de Carlos Ahumada emitida en el año 2009.

El acuerdo publicado este viernes señala: "se concedió la suspensión provisional al quejoso en el presente juicio, toda vez que la orden de reaprehensión reanudada el 31 de octubre de 2019, fue suspendida el 8 de junio".

El empresario fue detenido el pasado 7 de junio de 2024 en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, por agentes migratorios del país centroamericano, debido a que contaba con una ficha roja de la Interpol.

Aunque Ahumada pidió su traslado a México para ponerse a disposición de las autoridades, la juez se lo negó pues señaló que la medida cautelar solo aplica a la orden de reaprehensión y no tiene competencia en el proceso de extradición en curso en Buenos Aires, Argentina.

“Empero, en el caso, lo que se pretende es que este Juzgado intervenga en el procedimiento de extradición a que alude el amparista y el cual se está llevando en Buenos Aires, Argentina; sin embargo, dicha autoridad internacional, no es parte en esta incidencia, por lo que no existe competencia legal para compeler a una autoridad ajena al territorio Mexicano, a que acate una suspensión de amparo. Además, el procedimiento de extradición instaurado en ese país, aun y cuando -sin conceder-, pudiera tener como objeto dar cumplimiento a la orden de reaprehensión dictada en contra del quejoso, es una información que hasta el momento no está corroborada”, expuso la jueza.

¿Por Qué No Extraditaron a Carlos Ahumada?

México tenía 24 horas, desde su detención, para solicitar formalmente su extradición, sin embargo, esta nunca llegó.

En una tarjeta informativa, la FGR aclaró que en el caso de Carlos Ahumada, "en materia federal no existe ningún asunto pendiente" y señaló por qué no solicitó su extradición.

Según dijo la Fiscalía, el asunto de fraude en la Ciudad de México no pudo proceder porque el sujeto cuenta con un amparo contra la orden de aprehensión pendiente de cumplimiento, lo cual impide momentáneamente acción alguna al respecto", con lo cual aclara por qué no se solicitó su extradición.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó que México no puede solicitar la extradición de Carlos Ahumada y expuso los motivos.

En virtud de que había un amparo, se informó a la Fiscalía de la Ciudad de México y a la Fiscalía General de la República de la suspensión de la orden de reaprehensión girada en contra del sentenciado.

Rosa Icela Rodríguez explicó que "había una orden de reaprehensión, (Ahumada) se amparó contra esa orden y pues no se puede aprehender a esa persona por ello".

¿Quién es Carlos Ahumada Kurtz?

Ahumada es conocido por los llamados video escándalos de 2004, en los que apareció entregando sobornos a políticos, por lo que fue acusado de fraude por el entonces Distrito Federal. Ese mismo año fue detenido en Cuba y extraditado a México, donde fue liberado en 2007.

Sin embargo, en 2009 fue acusado nuevamente de fraude durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador en el Distrito Federal (2000-2006) por no entregar el proyecto de una obra para el gobierno capitalino. .

