CDMX: ¿Puedo verificar mi auto con placas de otro estado?

Verificación voluntaria

Algunas excepciones y vigencia de hologramas

Tarjeta de circulación.

Y en el caso de unidades matriculadas en el extranjero, el documento de ingreso al país.

¿Conduces un auto con placas de otra entidad en la CDMX ? Tienes que saber que existe un proceso llamado "verificación voluntaria" el cual aplica a los vehículos matriculados fuera de la Ciudad de México (, esto con el fin de exentar algunas o todas las limitaciones a la circulación establecidas en los programas ambientales de la capital del país.La verificación voluntaria se puede realizar las veces sea necesaria, pero siempre y cuando se paguen los derechos correspondientes del verificentro en cada una de las ocasiones.De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), las fuentes móviles o vehículos de otras Entidades Federativas, así como las placas Federales y del Extranjero, pueden obtener un holograma por medio de lavehicular voluntaria.El objetivo de este tipo dees evitar que los conductores provenientes de otros estados del país que trabajan, estudian o se encuentran por una temporada en la CDMX , no tengan que guardar sus vehículos un día por semana de lunes a viernes y un sábado de cada mes, causando retrasos en sus traslados.El trámite tiene un costo de 585 pesos y para realizarlo debes ir con tu vehículo a cualquier verificentro de la. Es importante mencionar que no es necesario que te apegues al calendario de la SEDEMA, ya que puedes solicitar que le realicen las pruebas a tu auto sin importar la terminación de tu placa.Debes saber que si verificaste en el Estado de México, Guanajuato o Michoacán, no tienes que realizar el trámite en la CDMX.Cuando vayas a realizar unavoluntaria no olvides llevar contigo:La vigencia de los hologramas obtenidos voluntariamente se cuenta a partir de la fecha en que se emitió. Los certificados de"Vehicular Voluntaria" deberán sellarse en la parte trasera con una leyenda que diga lo siguiente: “Este certificado no exenta al presente vehículo del cumplimiento de la verificación de emisiones vehiculares establecida en su Entidad Federativa”.