Sheinbaum y Cuevas, en Pugna por Muro en Plaza Giordano Bruno

Esta semana, la alcaldesa en Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, Sandra Cuevas, ordenó levantar una barrera alrededor de la plaza Giordano Bruno con la intención, dijo, de remodelarla.

En dicha plaza de la colonia Juárez, migrantes que visitan las oficinas de la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados (Comar), llevan semanas acampando e intentado subsistir.

Este miércoles, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió a elementos de Protección Civil y de la Policía de la capital que retiraran este muro al considerar que era ilegal.

Vecinos de la colonia Juárez, en la Ciudad de México, reaccionaron al desmonte del tapial que colocaron autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc en la plaza Giordano Bruno:

Las estructuras fueron instaladas entre el lunes y martes por personal de la demarcación. Argumentaron que la plaza sería objeto de una remodelación.

Esto, luego que hace una semana se difundiera en redes sociales una denuncia ciudadana por la venta de comida en calles cercanas a la plaza, que se encuentra a unos minutos a pie de las oficinas de la Comar, a las que han llegado decenas de migrantes buscando ordenar su estatus en el país.

Nos vienen a molestar a veces, que esto es prohibido, y no se qué. Yo llego con mi cartel, mi bandera de mi país, y digo: ‘señor, ¿me podrá colaborar con la compra de una chupeta?’, hay gente que me dice: ‘ponte a trabajar’

Al mediodía de este miércoles, Claudia Sheinbaum se pronunció:

No está bien; es otra vez el tema de la discriminación y no es un tema con la alcaldesa. Lo que tenemos que hacer es quitar el campamento de ahí porque no viven en condiciones adecuadas y es el trabajo que se ha hecho con Comar, con Migración, en el albergue que está en Tláhuac