Clausuran La Polar Tras Homicidio de Cliente en CDMX

Luego de la muerte de Antonio Monroy en el restaurante-bar de birria "La Polar", ubicado la Colonia San Rafael, autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc clausuraron el establecimiento. Y es que el hombre fue presuntamente golpeado y sacado del lugar hacia la zona del estacionamiento ya inconsciente, la noche del domingo.

Según los primeros informes, ese día los trabajadores presuntamente privaron de la vida a golpes a un cliente, que reclamó que la cuenta era excesiva.

La alcaldesa Sandra Cuevas informó a través de su cuenta de Twitter, que personalmente atenderá el caso, para evitar que dicho restaurante vuelva a brindar servicio.

Me voy a encargar jurídicamente de que este lugar no vuelva a abrir sus puertas. Ahora ya está cerrado y le vamos a dar continuidad a este sitio que se abrió hace muchos años y era visitado por miles de personas. Se causó una tragedia y no lo voy a permitir