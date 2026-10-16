Tiempo

Activan Doble Alerta en CDMX: Naranja y Amarilla por Fuertes Lluvias, Caída de Granizo y Frío

Protección Civil prevé fuertes precipitaciones y temperaturas mínimas de 4 a 6 grados

Frío CDMXFoto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+