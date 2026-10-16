Activan Doble Alerta en CDMX: Naranja y Amarilla por Fuertes Lluvias, Caída de Granizo y Frío

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta tanto por frío como por lluvias para este viernes.

Alerta Naranja por pronóstico de lluvias fuertes, viento con rachas fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de hoy y la madrugada del sábado en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

También hay Alerta Amarilla por lluvias fuertes, viento con rachas fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de hoy y la madrugada de mañana en las demarcaciones: Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza.

En tanto, se activó Alerta Amarilla en cinco alcaldías ante el pronóstico de bajas temperaturas para la madrugada y mañana del sábado 17 de octubre de 2026. Además, las autoridades prevén lluvias fuertes y rachas de viento durante el fin de semana.

Las demarcaciones incluidas en el aviso preventivo son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan, donde se recomienda tomar precauciones ante las condiciones meteorológicas previstas.

De acuerdo con un aviso previo de la SGIRPC, entre el viernes 16 y el lunes 19 de octubre se esperan mañanas y madrugadas frías a muy frías, principalmente en las zonas altas del sur y poniente de la capital.

El boletín meteorológico también señala que se esperan vientos con rachas fuertes desde las 20:00 horas de este viernes hasta las 06:00 horas del sábado.

Por ello, se recomienda evitar exponerse innecesariamente a las lluvias, tomar precauciones ante posibles encharcamientos y mantenerse informado a través de los canales oficiales de Protección Civil.

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Las cinco alcaldías contempladas en la alerta son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan. La medida corresponde al periodo de la madrugada y la mañana del sábado 17 de octubre.

Las temperaturas mínimas previstas para las zonas altas oscilarán entre los 4 y 6 grados Celsius. También se pronosticaron lluvias fuertes desde la noche del viernes hasta la madrugada del sábado, así como rachas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora.

De acuerdo con el Boletín Meteorológico de la dependencia, las precipitaciones se pronostican entre las 16:00 y las 23:00 horas, con acumulaciones de entre 15 y 49 milímetros. Además, se esperan vientos del noreste de 10 a 35 kilómetros por hora, con rachas superiores a los 50 kilómetros por hora, principalmente en las zonas sur y poniente de la capital.

Para las próximas 24 horas, se prevé una temperatura máxima de 21 grados Celsius en la zona de Venustiano Carranza y una mínima de 13 grados Celsius durante la madrugada del sábado 17 de octubre.

La dependencia también advirtió sobre un marcado descenso de temperatura para mañana, por lo que recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y consultar las alertas emitidas por las autoridades capitalinas.

En cuanto a la calidad del aire, el índice reportado por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) a las 13:00 horas de este viernes se encontraba en nivel aceptable, con referencia a partículas PM10 y PM2.5.

La SGIRPC recomienda a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca ante las bajas temperaturas, evitar cambios bruscos de temperatura y mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales.

En los hogares donde se utilicen calentadores o chimeneas, las autoridades aconsejan mantener una ventilación adecuada para prevenir la acumulación de gases peligrosos.

Protección Civil también exhortó a la ciudadanía a seguir las recomendaciones preventivas y reportar cualquier emergencia a los servicios correspondientes.

PT