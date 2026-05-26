¿Habrá Tormenta y Granizo Hoy en CDMX? Este Es el Pronóstico de Lluvia

Este martes 26 de mayo de 2026, las lluvias acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo continuarán en la Ciudad de México (CDMX), por lo que las autoridades capitalinas pidieron a la ciudadanía estar atenta al Sistema de Alerta Temprana.
Aquí te decimos a qué hora se esperan las lluvias y qué zonas serán las más afectadas, de acuerdo con el pronóstico del tiempo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).
Y es que de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), actualmente el centro del país es afectado por varios fenómenos meteorológicos:
En su reporte de hoy, indicó que por ello se prevén lluvias con intervalos de chubascos en la CDMX y también en el Estado de México, “todas acompañadas con descargas eléctricas y con posible caída de granizo”.
Pronóstico del tiempo en la CDMX
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX detalló las horas y zonas en las que se prevén las lluvias, caída de granizo y vientos fuertes este martes:
Adicionalmente, previó vientos variables de 10 a 30 kilómetros por hora con rachas de 50 km/h.
Recomendaciones
Ante lluvias en el país, la Comisión Nacional de Protección Civil ha emitido recomendaciones a la ciudadanía para evitar afectaciones, entre ellas:
Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas.
Mantenerse alejado de laderas, cerros y zonas con riesgo de deslaves.
Extremar precauciones ante vientos fuertes.
Abrigarse adecuadamente, especialmente niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.
Evitar el uso de anafres, braseros o calentadores de combustión en espacios cerrados.
Atender las indicaciones de las autoridades de protección civil y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.