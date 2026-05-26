¿Habrá Tormenta y Granizo Hoy en CDMX? Este Es el Pronóstico de Lluvia

Aquí te compartimos el pronóstico del tiempo para la Ciudad de México este martes 26 de mayo de 2026

Lluvia en el Valle de México el 31 de marzo de 2026.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Este martes, CDMX bajo alerta por lluvias y granizo. Conoce las horas y zonas afectadas y sigue las recomendaciones de seguridad. No te lo pierdas.

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