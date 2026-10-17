Pronóstico del tiempo

Activan Primera Alerta Amarilla por Frío de la Temporada en Seis Alcaldías de CDMX

Recomiendan abrigarse con al menos tres capas de ropa y evitar cambios bruscos de temperatura

Activan Primera Alerta Amarilla por Frío de la Temporada en Seis Alcaldías de CDMXPersonas salen bien abrigadas a las calles de la Ciudad de México por las bajas temperaturas. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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