Activan Primera Alerta Amarilla por Frío de la Temporada en Seis Alcaldías de CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la primera alerta amarilla por frío de la temporada en la Ciudad de México, ante el pronóstico de temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius en la madrugada del domingo 18 de octubre.

La alerta aplica en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. Las temperaturas más bajas se esperan entre las 04:00 y las 06:00 horas.

Para enfrentar el descenso, la SGIRPC recomendó usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana, y cubrir nariz y boca. También pidió evitar cambios bruscos de temperatura, beber abundante agua, consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, y proteger e hidratar la piel con crema.

La dependencia añadió que se debe lavar las manos con frecuencia o usar gel antibacterial, y acudir al centro de salud más cercano en caso de presentar algún malestar. Quienes usen calentadores o chimeneas deben mantener una ventilación adecuada. Pidió, además, resguardar a las mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.

Para reportar emergencias están disponibles el 911, el 5658 1111 de Locatel y el 55 5683 2222 de la SGIRPC.

Con información de N+.

CT