Tormenta Eléctrica y Granizo Hoy en CDMX: ¿A Qué Hora se Espera Lluvia?

¡No bajes la guardia! Este lunes seguirán las lluvias fuertes, la actividad eléctrica y la posible caída de granizo en la Ciudad de México (CDMX), según advirtió la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) capitalina hoy, 25 de mayo de 2026.

Aquí te decimos a qué hora se esperan las precipitaciones y qué zonas serán las más afectadas, de acuerdo con el pronóstico del tiempo de la CDMX.

Lluvias en el Valle de México

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias en la Ciudad de México, Estado de México y otros estados del centro del país serán ocasionadas por los siguientes fenómenos meteorológicos:

Canales de baja presión en el interior del país.

Inestabilidad atmosférica.

Ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México.

Especificó que, por la tarde, habrá cielo medio nublado a nublado con lluvias e intervalos de chubascos en la CDMX, ambos acompañados con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Previó asimismo una temperatura mínima de 12 a 14 °C en la capital mexicana.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima Hoy en México del 25 de Mayo 2026 con Raquel Méndez: Lluvias Fuertes

¿A qué hora se esperan lluvias en CDMX?

Por su parte, la SGIRPC alertó sobre las horas en las que se esperan las lluvias fuertes con caída de granizo, así como las zonas de CDMX con precipitaciones:

Hora : De 13:00 a 19:00 horas

Zonas: Sur y poniente de la CDMX

Adicionalmente, previó vientos variables de 5 a 20 kilómetro por hora con rachas de 45 km/h.

Recomendaciones

Ante lluvias en el país, la Comisión Nacional de Protección Civil ha emitido recomendaciones a la ciudadanía para evitar afectaciones, entre ellas:

Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas.

Mantenerse alejado de laderas, cerros y zonas con riesgo de deslaves.

Extremar precauciones ante vientos fuertes.

Abrigarse adecuadamente, especialmente niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

Evitar el uso de anafres, braseros o calentadores de combustión en espacios cerrados.

Atender las indicaciones de las autoridades de protección civil y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

Con información de N+.

spb