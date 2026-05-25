Tormenta Eléctrica y Granizo Hoy en CDMX: ¿A Qué Hora se Espera Lluvia?

Conoce aquí el pronóstico del tiempo para la Ciudad de México este lunes 25 de mayo de 2026

Lluvias en la Ciudad de México el 12 de mayo 2026.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Tormenta eléctrica y granizo en CDMX: Conoce las zonas afectadas y las horas críticas para estar preparado. No te pierdas las recomendaciones de Protección Civil.

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