Primer Simulacro Nacional 2026: ¿Cómo Activo la Alerta en mi Celular?

En febrero de 2026 se realizará el primer simulacro a nivel nacional donde se lanzará una alerta como si estuviera ocurriendo un desastre natural de gran magnitud como un sismo o terremoto.

Es importante mantener la calma y recordar que el simulacro busca que estemos preparados para un posible evento de esa naturaleza.

Así que te decimos cuándo es el simulacro nacional y cómo puedes activar la notificación para que suene en tu celular.

Video: ¿Cuándo Es el Primer Simulacro de Sismo en CDMX 2026? Este Día Sonará la Alerta Sísmica

Noticia relacionada: ¿Cómo Fue la Caída del Ángel de la Independencia el 28 de Julio 1957?

¿Cuándo es el simulacro nacional de febrero?

Cabe recordar que tras el sismo de 2017 el Gobierno de México, a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y la Coordinación Nacional de Protección Civil, desarrolló un sistema de alertamiento en los celulares, el cual se ha convertido en la principal novedad de este tipo de simulacros.

La primera prueba de alerta en celulares se hizo en abril de 2025. La alerta en móviles ha mostrado su capacidad real este año, pues ha notificado a los usuarios sobre sismos como los ocurridos el pasado 2 y 26 de enero de 2026, aunque no en todos los celulares ha sonado.

Mediante un comunicado, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que este simulacro se realizará el miércoles 18 de febrero a las 11 de la mañana, por lo que se activará la alerta sísmica mediante las bocinas de las calles y en los celulares.

Según la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la alerta en celulares funciona gracias al Sistema Integral de Envío Masivo de Mensajes CAP. El cual utiliza tecnología Cell Broadcast System (CBS), lo que hace que active la alerta de manera simultánea a la emitida por los altavoces ubicados en la vía pública del área metropolitana.

El sistema de alertamiento de los celulares está implementado en el sistema interno de los equipos por acuerdo con los fabricantes.

Este método de alertamiento funciona al detectar un sismo, lo que les da a los usuarios hasta 40 segundos de anticipación en caso de un evento de magnitud fuerte.

¿Qué hago para estar seguro de que tengo la alerta de simulacro del celular activada?

Aunque pueda causar alteraciones entre las personas que lo escuchan, lo cierto es que es una herramienta útil para actuar en caso de una emergencia, y entre más nos familiaricemos con él, mejor será nuestra respuesta.

Así que lo más recomendable es que estemos seguros de que la alarma sonará en nuestro celular. En caso de que no estés seguro de si se escuchará, debes tener activadas las notificaciones de emergencia en tu dispositivo, así que así las puedes dar de alta:

Si tienes Android : Ve a "Ajustes", "Notificaciones", "Ajustes Avanzados" y "Alertas de Emergencia".

: Ve a "Ajustes", "Notificaciones", "Ajustes Avanzados" y "Alertas de Emergencia". Si tienes iOS (iPhone): Ve a "Configuración","Notificaciones" y activa el botón "Alertas de emergencia/graves/extremas".

Ya lo sabes, este miércoles 18 de febrero de 2026, debes estar preparado para el simulacro nacional.

Historias relacionadas:

CH