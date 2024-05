¿Cómo Tramitar la Licencia de Conducir Digital y Portarla en el Celular?

En la Ciudad de México, conducir sin licencia se traduce en una multa de hasta 2 mil 171 pesos. Una opción es portarla de forma digital en el celular, alternativa que permiten las autoridades capitalinas a quienes cuenten con este documento físico.

Hasta el momento y de acuerdo con cifras del gobierno, ya la ha tramitado al menos un millón de conductores. Tal es el caso de Raúl, quien ve una ventaja a esta propuesta.

El beneficio principal para el automovilista al tramitar la licencia digital es ya no tener que llevar en físico este documento, que podría olvidarse o extraviarse, lo que podría hacerlo acreedor a una multa.

Alejandra Tapia, directora de Transporte Particular de la Secretaría de Movilidad de la CDMX, señaló que hay un aumento en el padrón digital.

Alejandra Tapia explicó el procedimiento para tramitar la licencia digital, un proceso muy sencillo y obtenerla en la aplicación CDMX toma unos minutos. El único requisito es contar con este documento en físico.

La licencia de conducir digital de la Ciudad de México es válida en gran parte del territorio nacional y su renovación también puede realizarse en línea.

También pueden obtenerla los motociclistas y los menores de edad con permiso para conducir, por lo que fue muy recibida entre los automovilistas como Jesús Monroy.

Eso a mí se me hizo interesante porque ya no entrego un documento, en caso de que me detenga alguna autoridad, ya no entrego el plástico, lo que hago solamente es mostrar que tengo mi licencia digital