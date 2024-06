Feria del Taco se queda sin cilantro ante los altos costos

Se viven momentos en donde los tacos y gorditas se sirven sin cilantro o a veces con escasas hojitas, porque no hay más, ante el incremento del precio de esta verdura que se ha dado en las últimas semanas.

Los taqueros de la Feria del Taco, que organizó la alcaldía Tlalpan reportaron la escasez del ingrediente clave.

“La verdad los productores se están quejando que por las condiciones climáticas. Está escaso y a parte está feo y carísimo. El rollo que normalmente compramos en 120, 130, está ahorita en 750 pesos, entonces ya no costea ni traerlo y a parte tiras la mitad porque está en malas condiciones. Ahora a cambio del cilantro le estamos poniendo lechuga, cuenta Arturo Hurtado.

El cilantro añade sabor fresco al taco, que combinado con la carne y la salsa sabe a gloria.

Te recomendamos: ¿Cuál es la diferencia entre cilantro y perejil?

“Con cilantro sabe muchísimo mejor toda la comida, sí toda la comida es mucho mejor”, platica Laura, una vecina de Tlalpan.

El aroma del cilantro contrasta con la grasa de los tacos, refresca el paladar, lo que hace que cada bocado se sienta más ligero.

“Es como esencial, igual que la cebolla, es todo, le da alegría, porque además representa los colores de México, el verde, blanco y tu salsa roja con jitomate, es un complemento. El cilantro es un condimento no sólo en el taco sino en muchísimos platillos de la comida mexicana, dice Isabela, otra vecina de Tlalpan.

Daniel, un taquero, con años de experiencia en el ramo, asegura que los de pastor no se pueden servir sin cilantro y mucho menos sin piña, que también está al alza, hasta en 50 pesos la pieza de este tamaño.

Si no llevan verdura no les saben y la gente dice no quiero nada y se para y se van, por eso es que le pones cilantro y cebolla para que le sepa rico, porque sin piña los de pastor no son pastor.