Conductores No Reciben Notificación por Multas Vehiculares en CDMX; Así Afectan las Fotocívicas

En la Ciudad de México (CDMX), las fotocívicas se imponen a personas físicas por violar el Reglamento de Tránsito al cometer faltas como:

Conducir a exceso de velocidad.

Estacionar en lugar indebido, en paso de cebra o pasarse un alto.

Cabe recordar que en la capital del país las licencias de conducir tienen 10 puntos, mismos que se van restando cada vez que se comete una infracción de tránsito.

Gabriel Pérez Aguilar, director general de Calidad del Aire de la Secretaría del Medio Ambiente del gobierno de la Ciudad de México, explicó cómo funciona el programa.

Esos 10 puntos se agotan conforme las sanciones que se van acumulando y cuando se verifica, se restablecen los puntos, entonces si es un apercibimiento que es un punto no pasa nada, después nos pasa hacer una serie de cursos, después un curso en línea de civilización y después trabajo comunitario”.

Según el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México:

• Cuando se comete una infracción y la licencia baja a 9 puntos, el automovilista solo se hace acreedor a una amonestación.

• Si baja a 8 a 6 puntos, el ciudadano debe tomar un curso en línea.

• Si llega a 5 puntos, deberá tomar un curso presencial de sensibilización.

• Si cuenta con 4 puntos o menos, deberá cumplir dos horas de servicio por cada punto perdido.

La Secretaría del Medio Ambiente recibe semanalmente un promedio de 50 solicitudes de ampliación del periodo de verificación por robo, siniestro y reparación de vehículos y por otros casos no contemplados.

Noticia relacionada: ¿Dónde Checar si Tengo Fotomultas en CDMX? Así Consultas tus Infracciones de Tránsito

Conductores no son notificados de multas vehiculares

Hace unos días, el señor Óscar Ramírez pagó una multa de 2 mil 263 pesos por no verificar su vehículo en el periodo que le correspondía, y esta semana acudió a un centro de verificación sin imaginar que sería rechazado, porque el sistema arrojó que tenía 5 fotocívicas.

Me dicen que el carro tiene varias multas cívicas y que tengo que hacer un curso, tengo que venir a llenar unos papeles y hacerlo en línea para que ya hecho todo eso, ya puedo venir a verificar, pero al final de cuentas es tiempo.

Óscar se dijo molesto porque no existe un mecanismo oportuno para avisar a los automovilistas que cometieron una infracción que, con frecuencia, tarda varios días en verse reflejada en las páginas oficiales, además afecta en:

La realización de trámites vehiculares, como la verificación.

Imposibilita para acceder al descuento por pago oportuno.

Siempre salen con algo diferente, algo, siempre son problemas para poder verificar y es imposible hacer las cosas”.

Ante esto, Gabriel Pérez Aguilar, director General Calidad del Aire de la Secretaría del Medio Ambiente, señaló que la falta de notificación es una de las quejas recurrentes de los conductores.

De hecho, es una de las grandes observaciones que nos hacen los ciudadanos que el proceso de cumplimiento de la verificación vehicular, se ve interrumpido porque no se habían percatado que tenían adeudos o que tenían un cumplimiento cívico pendiente para ello, quizás es prudente que verifiquen a través de los medios oficiales”.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

Rar