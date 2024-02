La constancia de antecedentes no penales es un documento oficial, mediante el cual el Sistema Integral de Información Penitenciaria certifica que un individuo no ha sido enjuiciado, condenado o permanecido en la cárcel por un delito.

Sin embargo, gracias al avance de la tecnología, hoy en día el trámite puede realizarse completamente en línea en la Ciudad de México (CDMX), permitiendo que los ciudadanos se olviden de las largas filas.

Te recomendamos: ¿Ponchar llantas de auto estacionado es un delito en CDMX?

¿Cómo Tramitar en línea la Constancia de Antecedentes No Penales en CDMX?

Si te interesa obtener este documento oficial, a continuación te explicaremos paso a paso cómo podrás realizar el trámite para obtener tu constancia de antecedentes no penales en la CDMX en línea y sin ningún costo.

Antes de iniciar, es importante que tengas en cuenta que, para realizar este trámite, es necesario tener una cuenta en la plataforma "Llave CDMX", la cual permitirá autenticar digitalmente tu identidad a fin de que puedas tener acceso a este y otros trámites y servicios habilitados por la Administración Pública y las alcaldías de la capital.

Asimismo, deberás tener en formato digital los siguientes documentos:

Identificación oficial (Credencial para Votar, Cédula Profesional, Licencia para Conducir, Pasaporte o Tarjeta de Residencia).

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses (Recibo de servicio de luz, Estado de cuenta de servicio telefónico o boleta del servicio de agua).

Una vez que hayas creado una cuenta en "Llave CDMX", deberás dar clic aquí para ser enlazado al portal, donde podrás llenar el formato de solicitud de la constancia de antecedentes no penales, proporcionando los datos personales que el sistema te solicite.

Al terminar el proceso se te enviará un código de aceptación al correo electrónico que hayas proporcionado en el sistema y, d espués de un periodo máximo de 72 horas, recibirás un email con la constancia digital de no antecedentes penales o un mensaje explicando la razón por la que no procedió tu solicitud.

Recuerda que tu constancia de antecedentes no penales tiene una vigencia de 60 días naturales a partir de su expedición. También ten en cuenta que las constancias de no antecedentes penales, al igual que las de no antecedentes registrales, no deben usarse para satisfacer un requisito de ingreso o desempeño de un empleo, salvo en casos excepcionales.