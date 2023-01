Suspenden Contingencia Ambiental en el Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que suspendió la tarde de este domingo 1 de enero la contingencia ambiental atmosférica regional por partículas PM.25.

En un comunicado, indicó que el viento se incrementó y la atmósfera de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) permitió la dispersión de las partículas suspendidas PM2.5.

“Por lo anterior, con fundamento en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas que aplican en la Zona Metropolitana del Valle de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informa que se suspende la contingencia ambiental atmosférica regional por partículas PM2.5.”, añadió.



La quema de pirotecnia y fogatas por las celebraciones de Año Nuevo provocaron que se activara una alerta en la capital mexicana por altos niveles de ozono en el aire.



La CAMe informó por la mañana que se había registrado un valor promedio de 24 horas de 103,6 microgramos por metro cúbico de partículas PM2.5, en la estación Santiago Acahualtepec, en la alcaldía Iztapalapa en la zona sureste del Valle de México.



De acuerdo con la alerta de la CAMe, la quema de pirotecnia y fogatas este 31 de diciembre y la madrugada de este 1 de enero incrementaron las concentraciones de ozono en el centro del territorio mexicano.



Además, explicó que estas concentraciones se acumularon en el aire, lo que provocaron una inversión térmica.



Con información de CAMe y de EFE