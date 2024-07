Crónica de Fe: Fieles de San Judas Tadeo Visitan Reliquia en la Catedral de la CDMX

Al interior de la Catedral Metropolitana se exhibe, por segundo día, la reliquia de San Judas Tadeo, un fragmento de hueso colocado en una urna con forma de brazo.

Algunos devotos al santo y apóstol, como Reyna Ramírez o Guillermo Ordóñez, expresaron su sentir por la llegada de las reliquias a nuestro país:

Miles de personas movidas por la fe llegaron desde muy temprano para visitar la pieza santa y agradecerle los milagros recibidos o pedirle otros.

María de la Luz llegó desde Naucalpan al Centro Histórico de la Ciudad de México para agradecerle al llamado Santo de las Causas Imposibles los favores recibidos.

Cuenta que le pidió a San Judas Tadeo por él y su nieto, a pesar de todos los pronósticos médicos en contra, despertó del coma.

Al cuarto día de estar internado en terapia intensiva, me pidió la doctora que le diera atolito, pero le digo: 'Pero ¿cómo, si está entubado?'. Me dijo: 'Yo lo voy a desconectar y le van a traer el atolito'. Yo estaba así, así y me agarra la mano mi nieto y me dice: 'Abuelita, así no, así', y oh, Señor, un megamilagro me hizo, quedó bien, ahí está. Yo lo amo y le tengo mucha fe