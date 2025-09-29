Inundación en Iztapalapa y Tláhuac, la Más Grave de 2025 en CDMX: ¿Cuánta Agua Cayó por Lluvia?

Las fuertes lluvias que azotaron la Ciudad de México (CDMX) el fin de semana pasado causaron severas inundaciones, las más graves en colonias de las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, por lo cual las autoridades capitalinas iniciaron el censo de daños que reportó 2 mil personas afectadas.

Y es que el Gobierno capitalino dio a conocer hoy, 29 de septiembre de 2025, que la cantidad de lluvia del sábado no se había registrado desde hace 34 años.

¿Cuánta lluvia se registró?

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, informó que ese día se rebasaron los 91 milímetros de lluvia.

La lluvia rebasó los 91 milímetros (mm) de precipitación pluvial, que no habíamos tenido en la Ciudad de México desde hace 34 años.

“En volumen, se trata de 31 millones de metros cúbicos de agua, que es como si fueran 31 millones de toneladas de agua, por lo que significa cada metro cúbico”, explicó.

Recordó que ese sábado 27 de septiembre, se emitió una alerta temprana por lluvias fuertes, principalmente en la zona oriente, pero debido a la intensidad la alerta llegó al nivel púrpura, el de mayor riesgo.

Iztapalapa y Tláhuac, alcaldías con más daños

Ante las afectaciones, la mandataria capitalina indicó que se activó el operativo “Plan Tlaloque” para apoyar en los lugares inundados.

“En Iztapalapa y en Tláhuac fueron las zonas de mayor afectación, en donde la lluvia durante cuatro horas estuvo de manera intensa, provocando graves problemas”, dijo.

En dichas zonas, las labores para desfogar las inundaciones en esas dos alcaldías concluyeron esta madrugada, al 100%, añadió.



De igual manera, enlistó las colonias con mayores afectaciones en Iztapalapa y Tláhuac:

Ejército de Oriente Zona Peñón

Desarrollo Urbano Quetzalcóatl

La Colmena

Pueblo de Santa María Aztahuacán

Unidad Habitacional Vicente Guerrero

Ejidos de Santa María

Colonia San José, en Tláhuac

Hay 2 mil personas afectadas por las inundaciones más graves

Ante ls daños por las lluvias del sábado y domingo, también se desplegó a 3 mil servidores públicos para la atención de la emergencia.

“Tenemos 16 centros de mando que nos permiten estar apoyando a la población en las zonas más difíciles; en ellos, las tareas de atención a la emergencia son apoyar en la limpieza a las casas de la población y las calles, el desazolve de cada zona y todo lo que implica un apoyo a las emergencias que tiene que ver con comedores de servicio”, señaló.

Además, se inició un censo que hasta el momento arrojó que hay 2 mil personas afectadas.

Es la inundación más grave que hemos tenido en toda la temporada y corresponde al nivel de precipitación que cayó, de agua, que se concentró en esta zona: Iztapalapa y Tláhuac (…)”

Brugada añadió que el Gobierno federal apoyará para la entrega de apoyos a la población.

“La intensa lluvia del sábado 27 de septiembre es el récord de la lluvia más intensa en la zona oriente de la Ciudad de México”, dijo por su parte el secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza.

