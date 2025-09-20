Sube a 27 los Muertos por Explosión de Pipa en Iztapalapa; Siguen 18 Personas Hospitalizadas

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México actualizó este sábado 20 de septiembre las cifras del incidente ocurrido en Iztapalapa, confirmando que el número de fallecidos ascendió a 27 personas, mientras que 18 continúan hospitalizadas en diferentes unidades médicas de la capital.

Según el censo de hospitalizados emitido a las 11:00 horas del sábado, un total de 39 personas fueron dadas de alta médica tras recibir atención por las lesiones sufridas durante el siniestro.

Video: Fallece Abril Díaz Tras Explosión de Pipa en Iztapalapa; Familia la Recuerda Alegre y Luchona.

Los 18 pacientes que permanecen hospitalizados se encuentran distribuidos en múltiples instituciones de salud, incluyendo el Hospital General Rubén Leñero, Hospital Regional Zaragoza ISSSTE, PEMEX Picacho, Hospital Regional Zaragoza ISSSTE, HGR 2 Villa COAPA, Hospital General 20 de Noviembre, Hospital General Regional 197 Texcoco, Instituto Nacional de Rehabilitación, y Hospital de Traumatología Victoriano de la Fuente Narváez.

Entre los hospitalizados se encuentran personas de diversas edades, desde menores de edad hasta adultos mayores.

Las personas dadas de alta también fueron atendidas en una amplia red de hospitales públicos, incluyendo unidades del ISSSTE, IMSS, hospitales generales de la Ciudad de México y centros especializados.

La distribución geográfica de la atención médica abarca desde hospitales en Texcoco hasta unidades en diferentes alcaldías de la capital.

La lista de fallecidos incluye personas de entre 15 y 57 años de edad, con víctimas tanto del sexo masculino como femenino.

Los decesos fueron registrados en hospitales como el Hospital de Traumatología Victoriano de la Fuente Narváez, Hospital General Rubén Leñero, Instituto Nacional de Rehabilitación, Hospital Regional Zaragoza ISSSTE, y Clínica Hospital Emiliano Zapata.

Las autoridades mantienen el seguimiento médico de los pacientes hospitalizados mientras continúan las investigaciones sobre las causas del incidente que afectó a la demarcación de Iztapalapa.

CT