Joven Cumple Reto de Comer 70 Tacos pero No le Quisieron dar el Premio

Un joven cumplió el reto de comer 70 tacos en una célebre taquería al oriente del Valle de México. Sin embargo, los dueños se negaron a reconocer su triunfo y pagar el premio. Ahora, la taquería ha sido duramente criticada en redes sociales.

Noticia relacionada: Video | Estas son las Tres Taquerías Favoritas de Drake Bell en el Estado de México

A través de la cuenta @comidastacos de TikTok, un joven compartió su experiencia en los Tacos Karina, un local ubicado en Los Reyes Acaquilpan, cerca del Metro Santa Martha, en el Estado de México. Aquella taquería tiene un reto que consiste en comer 70 tacos en menos de 20 minutos. El ganador se lleva 500 pesos y, por supuesto, no se le cobra lo que comió.

El joven, llamado David, pidió cumplir el reto, por lo que le sirvieron los 70 tacos de la prueba. En todo momento él y su acompañante documentaron la hazaña en video, pues tenían ya el interés de compartirla en TikTok.

A lo largo de cinco videos, David se comió los 70 tacos. De forma notable, cumplió el reto en 7 minutos con 19 segundos, pese a que le habían advertido que solo una persona había cumplido el reto en casi 20 minutos.

Pues fue un reto sencillo porque son unos tacos muy pequeños y la carne no es así como de los que te hostiguen demasiado.

Sin embargo, cuando intentó cobrar el premio de 500 pesos, el taquero se negó a premiarlo. El dueño alegó que debía decirles explícitamente que deseaba cumplir el reto y pedir que se transmitiera este en vivo por la página oficial de la taquería.

David esgrimió que se había comido los 70 tacos en frente de ellos y que además se había grabado, pero esto no convenció al dueño. En un sexto video, el joven contó:

Nos dijeron que este reto no era válido porque no les dijimos que transmitieran el video en su cuenta de Facebook. Honestamente eso nos pareció injusto, tanto para a mí como para mi amigo.

En cuanto los videos de David se hicieron virales, decenas de personas se acercaron a la página de la taquería en Facebook y a Google Maps para dejar malas calificaciones del local. Por ejemplo, el usuario Ricardo Ordaz escribió sobre Tacos Karina:

Tacos de dudosa procedencia, además no cumplen con el reto de que si te comes 70 tacos en 20 minutos son gratis y te dan 500 pesos. Si no cumplen pagando el reto, seguramente son deshonestos.