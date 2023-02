Denuncian abusos sexuales en kínder de Gustavo A. Madero

Padres de familia denunciaron abusos sexuales cometidos contra sus hijos por trabajadores de un kínder particular, en la alcaldía Gustavo A. Madero, y exigieron la detención de los responsables y el cierre definitivo del colegio.

Ana Teresa es una de las seis madres de familia que denunciaron ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el presunto abuso sexual y maltrato físico contra sus hijos por parte de personal del colegio 'Ana Pavlova', ubicado en la colonia Panamericana, de la alcaldía Gustavo A. Madero.

La señora indicó:

Mi hijo me dijo que él lo tocaba; me describió cosas que no caben en la mente de un niño de tres años; una niña sí dijo que la maestra de kínder y el maestro los hacían que ellos los besaran