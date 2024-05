Bar de la Colonia Roma Ya No Contrata a Meseras que Hablen Español

Una mujer ha denunciado en redes sociales que en un bar de la colonia Roma no había meseras que hablaran español. La usuaria lamentó que con tal de complacer a los clientes extranjeros, los negocios dejen de lado a los mexicanos.

A través de redes sociales se ha vuelto viral el video de una mujer que denunció un bar cuyo personal exclusivamente hablaba inglés. En la grabación, la mujer señaló que acudió a un establecimiento de la colonia Roma y tuvo que lidiar con una mesera que no hablaba ni una gota de español.

Según contó, la mesera no pudo tomar correctamente su orden. Al respecto dijo:

Pedí un daiquiri a lo que llegó una chava güera que casi no hablaba español siendo mesera. Me dijo ‘qué quieres’, le dije ‘un daiquiri’, me dijo ‘ay, no entendí’.

Ella nos cuenta que en la Colonia Roma de la CDMX, debido a la gentrificación, los negocios están contratando a chicas atractivas para atraer a más clientes extranjeros, aunque no hablen español.

“¿Por qué tienen una mesera que no habla español?”, agregó. Y es que la persona que la atendió no solo no hablaba español, sino que, además, tampoco trajo su orden correctamente.

Tras varias negativas, finalmente accedieron a traerle un daiquiri de mango. No obstante, minutos después la mesera le trajo dos margaritas de limón.

Vino otra compañera suya que era igualita a ella, no mexicana, no hablaba español.

Finalmente, un guardia de seguridad le explicó a la mujer que el bar contrataba a puras mujeres estadounidenses porque atraían a los extranjeros, a pesar de que no hablaban ni pizca de español. El video causó controversia en redes sociales, pues evidencia cómo algunas de las colonia más representativas de la ciudad han cambiado con el flujo de migrantes extranjeros llegados de Estados Unidos y de otros países ricos.

Muchos antiguos residentes de las colonias Roma y Condesa han visto un alza desmesurada en los precios de las rentas y los servicios. También han aumentado los anuncios en inglés y, según denuncias en redes sociales, los episodios de racismo por parte de extranjeros hacia mexicanos.

