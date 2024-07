Derechohabientes Denuncian Mal Estado de Elevadores en Hospital de CDMX

En el Hospital General Número 2 del IMSS, en la Zona de Troncoso, en la Ciudad de México, pacientes denunciaron el mal estado en el que se encuentran los elevadores en ese centro de salud.

Norma, una derechohabiente, refiere que el elevador de esa clínica no da un buen servicio para quienes lo necesitan.

Yo mejor me subía por las escaleras, pero para ellos que realmente lo necesitan, yo digo que no es un buen servicio lo del elevador

Por su parte, Josefina Castrejón, otra derechohabiente del IMSS, afirma que siempre que ha tratado de usarlo o tarda mucho o tiene el letrero de no funciona.

Las pocas veces que he venido al hospital y he necesitado subir, o tarda mucho o tenía el letrero de no funciona, he visto que los adultos mayores con bastón, con silla de rueda, si batallan y les dicen no sirve, no funciona