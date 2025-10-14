Olivia y Regina: Amigas Desaparecen Cuando Iban a la Escuela en Álvaro Obregón, CDMX

La desaparición de las amigas Olivia Jennifer Mountford Cruz y Regia Lira Ortiz en la colonia Lomas de Sotelo, alcaldía Álvaro Obregón, ha provocado varias movilizaciones para dar con su paradero, pero, ¿qué pasó con ellas?

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este lunes 13 de octubre 2025 alrededor de las 10:00 horas, cuando ambas llegaron a casa de Regina para cambiarse de ropa y de ahí partir a su escuela.

Después de algunos minutos, las chicas de 15 y 17 años de edad, respectivamente salieron del domicilio con dirección al Instituto Cultural Francés, el cual queda a 5 minutos de la casa, es decir a una cuadra de distancia; nunca llegaron, aseguró a N+ la mamá de Olivia, Nereida Cruz Sánchez.

Las autoridades de la escuela no hicieron nada para avisar que ellas estaban extraviadas…Cuando se pierde un niño es importante avisar a la autoridad, a la policía que no se les encuentra

A través de redes sociales, se dio a conocer una imagen que captó la cámara de seguridad de un inmueble, donde se ve a Olivia y Regina ingresar al domicilio con sus mochilas.

¿Qué se sabe de la desaparición de Olivia y Regina?

Durante un bloqueo en San Antonio en Lomas de Sotelo, la familia explicó que una vez que supieron de la ausencia de Olivia, de inmediato acudieron ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), para levantar el reporte y obtener la ficha de búsqueda.

En dicho documento se señala que Olivia, la joven de 15 años de edad, tiene las siguientes características:

Mide 1.53 metros

Tiene un tatuaje en el dedo medio de la mano izquierda en forma de estrella

En el brazo izquierdo un tatuaje con la figura de un carnero con corona de espinas.

Además tiene un piercing en la lengua y otro en el ombligo.

En el caso de Regina, sus familiares aún no realizan la denuncia, no obstante, se prevé que en las próximas horas su abuelita acuda a la Fiscalía.

Es importante que Regina sepa que su mamá la ama… no está sola. Olivia, yo te amo con todo el corazón y nunca vas a estar sola, dijo la señora Nereida

Las investigaciones continúan sobre este caso, sin embargo, las familias de las adolescentes señalan que hay elementos que los hacen suponer que no se fueron por su propia voluntad.

Al parecer no están en Ciudad de México, están en un estado

