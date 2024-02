Localizan a Mujer que Abandonó a Niña de 2 Años en Álvaro Obregón

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), informó sobre la localización de Yanet “N”, la mujer que abandonó a una niña de 2 años de edad, en calles de la colonia presidentes en la alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer adolescente, fue encontrada en un inmueble ubicado en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México.

Asimismo, indicó que en el domicilio hallaron a una menor de 3 años de edad, hermana de la niña que fue abandonada en calles de la Ciudad de México.

Por esta razón, la segunda menor fue resguardada junto con su hermana en el Centro de Estancia Transitoria (CET).

Yanet “N”, la mujer que abandonó a una niña de 2 años de edad, fue trasladada a las instalaciones de la FGJCDMX, donde rendirá su declaración e iniciará el procedimiento para deslindar responsabilidades.

Según los primeros reportes, un vecino de la zona identificado como Virgilio Arellano, halló a la menor con un pan y cinco pesos.

Iba saliendo del domicilio, abro la puerta y me fijo que hay una menor recargada en el coche, a lo cual decía, papá, mamá, estaba comiendo un pan, me percato, volteo y no hay nadie, me voy a la esquina a ver si estaba su mamá, alguien, fue que decido hablar al 911.