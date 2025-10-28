Conciertos Gratis en Tláhuac y Mixquic por Día de Muertos 2025: Fechas y Horarios

El Festival Internacional de Día de Muertos 2025 (FIDDEM) en Tláhuac es una de las más esperadas debido a su amplia agenda familiar que destaca por sus actividades en Mixquic y por los conciertos sin costo en los otros pueblos que conforman la demarcación los cuales contarán con populares cantantes conocidos a nivel nacional e internacional.

La alcaldía Tláhuac es famosa por sus celebraciones, principalmente porque es la demarcación en la que se encuentra el icónico pueblo de San Andrés Mixquic, reconocido mundialmente por las tradiciones en estas fechas.

Sin embargo, no solo debemos mencionar a Mixquic, pues la alcaldía también cuenta con otros siete pueblos originarios (como San Pedro Tláhuac y Tlaltenco) que han logrado mantener vivas sus costumbres prehispánicas. Así que te decimos todos los detalles sobre los conciertos que se llevarán a cabo en Tláhuac como parte de la celebración del Día de Muertos.

¿Qué cantantes se presentarán en los conciertos del Festival Internacional de Día de Muertos 2025 de Tláhuac?

Como parte de las celebraciones por el Festival Internacional de Día de Muertos 2025 de Tláhuac, alcaldía ubicada al oriente de Ciudad de México, se presentarán famosos como Natalia Jiménez, Fernando Delgadillo, Salón Victoria y Jorge Muñiz.

A continuación la lista completa de famosos, días y hora en la que se presentarán:

En Tláhuac estarán: Natalia Jiménez, viernes 31 de octubre a las 21:00 horas. Jorge Muñíz, jueves 30 de octubre a las 21:00 horas. Mariachi 2000 de Cutberto Pérez, jueves 30 de octubre a las 19:45 horas.

Mientras que en el Bosque de Tláhuac se presentará: Salón Victoria, sábado 1 de noviembre a las 20:00 horas.

se presentará: En Mixquic se espera la actuación de: Fernando Delgadillo, jueves 30 de octubre a las 21:00 horas.

se espera la actuación de: En Tlaltenco se presentará: Filippa Giordano, sábado 1 de noviembre a las 21:00 horas.

se presentará: En Zapotitlán estará: Gabino Palomares, sábado 1 de noviembre a las 19:00 horas.

El Festival Internacional de Día de Muertos Tláhuac 2025, se celebrará del 30 de octubre al 2 de noviembre y tendrá como sede los pueblos originarios de San Pedro Tláhuac, San Francisco Tlaltenco, San Andrés Mixquic, Santiago Zapotitlán, Santa Catarina Yecahuitzotl, San Juan Ixtayopan, San Nicolás Tetelco y el Bosque de Tláhuac, donde además de los conciertos, se llevarán acabo distintas actividades referentes al Día de Muertos.

