¡Adiós, Cupido! Perritos Policía Reparten Amor por San Valentín en CDMX

♫ Love is in the air ♪ Toshka y Héctor, perritos policía, recorrieron las calles de la Ciudad de México para repartir mucho amor por San Valentín.

Los integrantes de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), pausaron sus entrenamientos en la detección de explosivos y narcóticos, para adelantarse al Día del Amor y la Amistad, el cual se celebra cada 14 de febrero.

Héctor, integrante de la K9 de PBI. Foto: X @farodigitalpue

Durante su recorrido, Toshka y Héctor, lucieron su ropa táctica acompañada de tiernas diademas de corazón.

Asimismo, llevaron globos alusivos a la temporada de enamorados a sus espaldas, los cuales, obsequiaron a las personas más “perronas”.

Toshka y Héctor repartiendo amor en CDMX. Foto: X @farodigitalpue

Una vez que los capitalinos fueron flechados por los perros policía, aprovecharon para tomarse fotos e interactuar con ellos.

¿Qué hacen los perros policía de la PBI?

Toshka y Héctor forman parte del Grupo Especial Canino (K9), el cual está capacitado para prevenir hechos delictivos a través de la:

Detección y localización de artefactos olorosos a explosivos

Detección de sustancias olorosas a enervantes

Guardia y protección

Al igual que los perros rescatistas, los perritos policías también son muy queridos y respetados por los mexicanos.

Debido a su enorme labor en el combate de delitos y la valentía con la que siempre realizan sus misiones.

