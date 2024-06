Diseñador de Modas Convoca a Recolectar Basura Electoral y Confeccionar Prendas

Tras el proceso electoral que terminó el pasado 2 de junio, toneladas de basura electoral que dejaron las campañas fueron trabajadas por Camilo Morales, un diseñador que ha impulsado un proyecto de reciclaje de estos materiales a través de medios sociales.

Camilo Morales diario hace bolsas con retazos de decenas de lonas electorales, algunas con diseños sencillos y otro más elaborados con pintura acrílica.

Mi proyecto se trata de reutilizar materiales, lanzo esta convocatoria de que bajaran lonas, me las dieran y yo les daba a cambio bolsitas o les daba descuento en mis prendas, y ya de ahí me fueron trayendo. Una de las ventajas de trabajar con material reciclable es que si al final no te acaba gustando el resultado, la puede deshacer y hacer otra cosa