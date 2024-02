Tipos de Divorcio en CDMX

Divorcio administrativo

Divorcio voluntario

Divorcio incausado

Foto: Unsplash.

Solicitud de divorcio. Este documento lo puedes solicitar ante el Gobierno de la Ciudad de México y no tiene costo alguno.

Copia certificada del acta de matrimonio. Ésta debe de tener una antigüedad de un año.

Comprobante de domicilio en común con antigüedad de tres meses. Original y copia.

Identificación oficial con fotografía de ambas partes de la sociedad conyugal. Original y copia.

Pago de derechos.

Foto: Unsplash.

Foto: Unsplash.

Acta de matrimonio certificada.

Acta de nacimiento de los hijos

Convenio por escrito en donde se estipule el domicilio donde vivirá cada parte de la sociedad conyugal, así como las visitas y las convivencias con los menores.

Si tú y tu pareja han decidido dar por terminado sude manera voluntaria, aquí te vamos a decir cuál es el costo, los requisitos y el trámite para llevar a cabo unen laPrimero debes de saber que hay al menos tres tipos de divorcio que pueden realizarse en la Ciudad de México:Eles el proceso en el que ambas partes de la sociedad conyugal están de acuerdo en darla por terminada, y por ende no es necesaria la intervención de un abogado.El costo es de mil 302 pesos y se realiza como el pago de derechos.Los requisitos para el divorcio administrativo son los siguientes:También deben de entregar un escrito en el que quede de manifiesto que no tuvieron hijos o, en caso de haberlos tenido, éstos tienen la mayoría de edad y no hay necesidad de negociar un pago de pensión alimenticia.En caso de haber comprado bienes en conjunto, o se contrajeron cargas u obligaciones, debe de haber un convenio por escrito de liquidación de la sociedad conyugal.Para realizar un proceso por, los requisitos son los mismos que para el proceso anterior, es decir que se debe de pagar una cuota similar. La diferencia es que deberán presentarse ante el Juzgado Familiar de Procesos oral.Eles el proceso en el que sólo una de las partes está por promover el trámite, de tal manera que sería preciso incluir abogados en el proceso. Ahora también puede tomar muchísimo menos tiempo realizar este trámite debido al divorcio exprés. Sin embargo, el costo de este proceso podría variar según los honorarios que cobre el abogado y según las implicaciones que tenga el caso.Los requisitos son:https://www.youtube.com/watch?v=EJ0vKYK31PwPara información específica, acude al registro civil de tu localidad para conocer los procedimientos específicos si acaso tu proceso de divorcio tiene otras implicaciones.