¿Dónde Cambiar mis Vales Mercomuna 2025? Link para Consultar Lista Completa de Establecimientos

El Gobierno de Ciudad de México entregó este miércoles Vales Mercomuna 2025 durante un evento encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina. Estos se pueden utilizar para el abasto de alimentos y productos básicos, pero ¿dónde se pueden canjear en Ciudad de México?

Para resolver las dudas de los beneficiarios respecto a este programa social, en N+ te explicamos Vales Mercomuna 19 a 56 Años: ¿Cómo Me Registro al Programa Para Recibir Mil Pesos de Despensa?, aunque también detallamos ¿Quiénes Recibirán Vales Mercomuna en Septiembre? A Estas Personas Darán Despensa de 3 Mil Pesos.

Brugda Molina detalló que 150 mil familias cuentan con Vales Mercomuna 2025, que se pueden canjear por productos para su abasto diario. Cuyo objetivo es apoyar la economía local.

¿Dónde canjear los Vales Mercomuna 2025 en Ciudad de México?

Si eres uno de los beneficiarios de este programa del Gobierno de Ciudad de México que entrega dos mil pesos en vales, ten en cuenta que en las 16 alcaldías capitalinas hay comercios donde puedes adquirir alimentos y productos básicos a cambio de estos cupones.

Estos se pueden cambiar en tiendas de abarrotes, carnicerías, verdulerías y mercados públicos de la Ciudad de México. Y en N+ te compartimos el enlace dónde puedes consultar por alcaldía los comercios participantes.

✨ Con #MERCOMUNA fortalecemos tu economía y la de los pequeños comercios de barrio.



Tus vales se convierten en alimentos y productos básicos, apoyando a tu familia y a la comunidad. 🛒👩‍👩‍👧‍👦



👉 Consulta aquí los comercios participantes: https://t.co/T47SqoXx3P… pic.twitter.com/5LIJInF12K — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) September 21, 2025

En el documento abierto a consulta pública también se puede buscar por alcaldía, colonia, giro del establecimiento o incluso por el nombre en sí.

Hasta el momento casi 20 mil comercios participan en esta iniciativa.

¿Cuánto dan de Vales Mercomuna en septiembre de 2025?

De acuerdo con información del Gobierno de México, en septiembre de 2025 se entregan dos mil pesos en cupones de diferentes denominaciones.

Estos fungen como moneda local y pueden ser equivalentes a 100 o 50 pesos.

¿Ya sabes dónde puedes canjear los Vales Mercomuna en CDMX? Facebook: Secretaría de Atención y Participación Ciudadana de la Ciudad de México

La entrega de estos vales se realizó este miércoles 24 de septiembre de 2025 en el Zócalo de Ciudad de México. Previamente se había realizado otra entrega de Vales Mercomuna en agosto.

Dado que es un programa dirigido a personas que viven en comunidades de atención prioritaria el registro se realiza mediante censos y visitas domiciliarias de personal de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SAPSI).

