¡No bajes la guardia! Este lunes 22 de septiembre de 2025 continuarán las lluvias fuertes en la Ciudad de México (CDMX) y el área metropolitana debido a la presencia de varios fenómenos meteorológicos, advirtieron autoridades nacionales y capitalinas.

Por ello, aquí en N+ te informamos en dónde se esperan las lluvias más fuertes, y si habrá tormenta eléctrica y caída de granizo, para que tomes previsiones y evites afectaciones en tus traslados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hoy habrá lluvias de diversa intensidad en estados del centro del país, incluida la CDMX y el Estado de México.

Lo anterior debido un canal de baja presión que prevalecerá sobre el noreste y oriente de la República Mexicana, en combinación con el ingreso de aire húmedo del golfo de México.

¿Habrá tormenta y granizo hoy?

En su pronóstico por regiones, el SMN previó que esta tarde habrá chubascos con lluvias puntuales fuertes en Ciudad de México y Estado de México, las cuales se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Dichas lluvias podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos y visibilidad reducida. Las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

También la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX dio cuenta de las lluvias fuertes y chubascos, actividad eléctrica y caída de granizo previstas para esta tarde.

¿Dónde se esperan las lluvias fuertes?

En su pronóstico de tiempo severo, detalló las zonas donde se espera la lluvia más fuerte, así como las horas en las que se pronostican las precipitaciones:

Lluvias fuertes : En las zonas sur y poniente de la CDMX, de las 18:00 horas del 22 de septiembre a las 01:00 horas del 23 de septiembre.

: En las zonas sur y poniente de la CDMX, de las 18:00 horas del 22 de septiembre a las 01:00 horas del 23 de septiembre. Vientos fuertes: En las zonas norte y poniente de la CDMX, de las 18:00 a las 20:00 horas.

En el resto de las alcaldías se prevén lluvias ligeras con chubascos, agregó la dependencia capitalina.

También precisó que los vientos serán de dirección Norte y Noreste, de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h), con rachas cercanas a los 50 km/h.

Recomendaciones ante lluvias

En esta temporada de lluvias 2025, las autoridades solicitaron a la ciudadanía atender recomendaciones como:

• Portar paraguas o impermeable

• Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan

• No verter grasas en el drenaje

• Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados

• Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados

• Apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer

¿Cómo reportar afectaciones por lluvia?

Para reportar afectaciones por lluvia, como caída de árboles, encharcamientos o inundaciones, la ciudadanía puede comunicarse a los teléfonos 911, 55 5683 2222 de la SGIRPC, así como 55 5658 1111 de Locatel o a la Línea H2O de SEGIAGUA (*426).

Las autoridades pidieron a la población mantenerse informada a través del Sistema de Alerta Temprana, cuyas actualizaciones pueden consultarse en las redes sociales oficiales de la SGIRPC.

