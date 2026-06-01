Clint Eastwood se Retira del Cine a los 96 Años: El Fin de una Leyenda de Hollywood

Clint Eastwood habría puesto fin a su carrera en Hollywood a los 96 años. Su hijo Kyle reveló que se encuentra retirado del cine tras más de siete décadas de trayectoria

clint-eastwood-se-retira-del-cine-a-los-96-anos-fin-de-una-leyenda-de-hollywoodFoto: GettyImages

Destacado

Clint Eastwood se retira del cine a los 96 años. Su hijo confirma el fin de una carrera legendaria que transformó el western y el cine de acción. Descubre más sobre su legado.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+