Eiza González Luce Irreconocible con Radical Cambio de Look para su Nueva Película

Eiza González volvió a demostrar que no teme transformarse por completo cuando se trata de un nuevo personaje.

La actriz mexicana sorprendió a sus seguidores al revelar un radical cambio de look para su próxima película, I Love Boosters, dejando atrás su imagen habitual para adoptar un estilo mucho más atrevido.

González compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías en las que aparece prácticamente irreconocible, provocando una ola de comentarios entre sus fans, quienes destacaron su capacidad para cambiar de imagen según las exigencias de sus proyectos.

Así luce Eiza González con su nuevo cambio de look

Para su nuevo papel, Eiza González apostó por una estética inspirada en los años 2000: cabello largo en tonos oscuros con un mechón rubio al frente, cejas muy delgadas, maquillaje más intenso y hasta un piercing en la nariz que completa la transformación.

El cambio forma parte de la construcción de su personaje Violeta en la película I Love Boosters, una producción de Neon escrita y dirigida por Boots Riley. En la cinta, la actriz mexicana comparte créditos con un elenco internacional donde destacan estrellas como Demi Moore, Keke Palmer y Will Poulter.

Fans reaccionan al nuevo estilo de Eiza González

En Instagram varios usuarios compararon su transformación con tendencias de principios de los 2000 y celebraron que la actriz se atreva a experimentar con su imagen.

Comentarios como “eres un camaleón” aparecieron entre las reacciones de sus seguidores, quienes aplaudieron su compromiso para dar vida a nuevos personajes.

A lo largo de su carrera, Eiza González ha demostrado que las transformaciones físicas forman parte de su proceso actoral. Recientemente también llamó la atención por su preparación para Iron Jane, otro proyecto en el que interpreta a una fisicoculturista y para el cual realizó cambios importantes en su físico.