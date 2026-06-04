Eiza González Luce Irreconocible con Radical Cambio de Look para su Nueva Película

Eiza González demostró que no le tiene miedo al cambio, primero con Iron Jane y ahora con I love Boosters, películas que la llevaron a transformar radicalmente su imagen

eiza-gonzalez-radical-cambio-look-nueva-pelicula-asi-luce-ahoraFoto: GettyImages

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Eiza González deja atrás su imagen habitual para 'I Love Boosters'. Su nuevo look, inspirado en los 2000, ha generado una ola de comentarios en Instagram. Conoce más sobre su transformación.

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