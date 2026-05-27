'Spider Man: Un Nuevo Día' Cambia Fecha de Estreno: ¿Cuándo Llega a los Cines?

'Spider-Man: Un Nuevo Día' cambió oficialmente su fecha de estreno. Te contamos cuándo se estrena la nueva película de Tom Holland, por qué adelantaron su lanzamiento

spider-man-un-nuevo-dia-cambia-fecha-estreno-cuando-llega-cines-2026/Foto: GettyImages

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La espera se acorta para 'Spider-Man: Un Nuevo Día'. Estreno adelantado al 29 de julio de 2026. Conoce los detalles de la nueva etapa de Peter Parker.

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