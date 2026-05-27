'Spider Man: Un Nuevo Día' Cambia Fecha de Estreno: ¿Cuándo Llega a los Cines?

La próxima película de Spider-Man protagonizada por Tom Holland volvió a modificar su calendario de estreno.

Spider-Man: Un Nuevo Día adelantó oficialmente su llegada a los cines y los fans del Universo Cinematográfico de Marvel ya cuentan los días para ver una nueva aventura de Peter Parker en la pantalla grande.

¿Cuándo se estrena Spider-Man: Un Nuevo Día en México?

De acuerdo con los reportes más recientes, la cinta ya no llegará el 31 de julio de 2026, como se había anunciado previamente. Ahora, la nueva fecha de estreno será el 29 de julio de 2026, adelantándose dos días respecto al calendario original.

La película, conocida en inglés como Spider-Man: Brand New Day, forma parte de la Fase 6 de Marvel Studios y marcará el regreso de Holland como el icónico superhéroe tras los eventos de Spider-Man: No Way Home.

¿Por Qué Cambió la Fecha de Estreno?

Aunque Sony Pictures no ha explicado oficialmente el motivo del ajuste, distintos medios especializados señalan que el cambio podría responder a una estrategia para aprovechar mejor las salas IMAX y evitar competir directamente con otros grandes estrenos del verano de 2026.

Además, el adelanto permitirá que la cinta tenga un mayor margen en cartelera durante agosto, uno de los periodos más fuertes para los blockbusters.

¿Qué se sabe de ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’?

La nueva entrega será dirigida por Destin Daniel Cretton y contará nuevamente con las participaciones de Zendaya y Jacob Batalon. También se integran nuevos nombres al elenco como Sadie Sink y Jon Bernthal.

La historia seguirá a Peter Parker después de que el mundo olvidara su identidad secreta, explorando una etapa más solitaria y madura del héroe.

Aunque Marvel y Sony mantienen en secreto varios detalles de la trama, los avances y filtraciones apuntan a una aventura más callejera, con nuevos villanos y un tono distinto al de las entregas anteriores.