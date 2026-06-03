Toy Story 5: ¿Cuándo se Estrena, Qué Personajes Salen y Todo lo que Debes Saber de la Película?

Más de 30 años después de que Woody y Buzz Lightyear conquistaran al público por primera vez, una nueva aventura está lista para llegar al cine. Toy Story 5 reunirá nuevamente a los juguetes más famosos de Pixar, pero esta vez tendrán que enfrentarse a un desafío muy diferente: la tecnología.

La quinta entrega de la franquicia promete explorar cómo ha cambiado la forma en que los niños juegan en una época dominada por pantallas, dispositivos inteligentes y nuevas formas de entretenimiento.

¿Cuándo se Estrena Toy Story 5?

Toy Story 5 llegará a los cines el 18 de junio de 2026. La película marcará el regreso de una de las sagas animadas más importantes de Pixar después del estreno de Toy Story 4 en 2019.

Esta nueva entrega está dirigida por Andrew Stanton, reconocido por su trabajo dentro de Pixar, y cuenta con Kenna Harris como codirectora.

¿De Qué Trata Toy Story 5?

La historia de Toy Story 5 abordará un conflicto muy actual: los juguetes tradicionales contra la tecnología.

La trama seguirá a Woody, Buzz Lightyear, Jessie y sus amigos mientras enfrentan la llegada de Lilypad, una tablet inteligente que se convierte en el nuevo centro de atención de Bonnie.

Para los juguetes, esto representa una amenaza inesperada, descubrir si todavía tienen un lugar en un mundo donde las pantallas ocupan cada vez más espacio en la vida de los niños.

La película explorará preguntas sobre la nostalgia, la infancia y cómo evolucionan las formas de jugar con el paso de las generaciones.

¿Qué Personajes Aparecen en Toy Story 5?

Los fans podrán reencontrarse con varios personajes clásicos de la franquicia. Entre los regresos confirmados están:

Woody, nuevamente con la voz de Tom Hanks.

Buzz Lightyear, interpretado por Tim Allen.

Jessie, con Joan Cusack de regreso.

Forky, interpretado por Tony Hale.

Otros juguetes conocidos como Rex, Slinky y Hamm también forman parte de esta nueva aventura.

Además, Toy Story 5 presentará nuevos personajes, entre ellos Lilypad, la tablet que representa el gran reto tecnológico para los juguetes.

Bad Bunny y Taylor Swift llegan al universo de Toy Story

Una de las sorpresas del elenco es la participación de Bad Bunny, quien se suma al universo de Pixar dando voz a un nuevo personaje llamado Pizza con Gafas de Sol (Pizza with Sunglasses).

El personaje forma parte de un grupo de juguetes olvidados y marca la llegada del artista puertorriqueño a una de las franquicias animadas más queridas del cine.

La cantante Taylor Swift también formará parte del universo de Toy Story 5 con una canción original para la nueva película de Pixar con el tema “I Knew It, I Knew You”, una canción creada especialmente para acompañar la historia de Woody, Buzz Lightyear, Jessie y los demás juguetes.

Con nostalgia, nuevos personajes y una historia que habla de contrastes generacionales, Toy Story 5 buscará conectar tanto con quienes crecieron junto a Woody y Buzz como con una nueva generación de espectadores.