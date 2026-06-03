Toy Story 5: ¿Cuándo se Estrena, Qué Personajes Salen y Todo lo que Debes Saber de la Película?

Toy Story 5 está cerca de estrenarse en los cines mexicanos, descubre cuándo, de qué trata y quiénes son los personajes que se enfrentarán a Lilypad, una tablet inteligente que les quita atención

toy-story-5-fecha-estreno-reparto-historia-peliculaFoto: GettyImages

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Regresan Woody y Buzz en Toy Story 5, enfrentando a Lilypad, una tablet que roba la atención. Estreno en 2026. ¿Podrán los juguetes mantener su lugar en un mundo dominado por pantallas?

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Toy Story 5: ¿Qué Día Se Estrena, Qué Personajes Salen, De Qué Trata la Nueva Película?