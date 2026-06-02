Andrea Legarreta Apoya a Aaron Mercury Tras Críticas por Actuar: Este Fue su Consejo

Andrea Legarreta salió en defensa de Aaron Mercury tras las críticas por debutar como actor y le envió un consejo que vale oro

andrea-legarreta-apoya-aaron-mercury-criticas-debut-actor-consejoFotos: Cuartoscuro

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¿Influencers en la actuación? Andrea Legarreta apoya a Aaron Mercury y pide darle una oportunidad. Conoce su mensaje y únete al debate.

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