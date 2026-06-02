Andrea Legarreta Apoya a Aaron Mercury Tras Críticas por Actuar: Este Fue su Consejo

La llegada de Aaron Mercury al mundo de la actuación ha generado álgidos debates entre actores y espectadores.

Luego de que el influencer fuera blanco de críticas por iniciar una nueva etapa profesional frente a las cámaras, Andrea Legarreta salió en su defensa y le dedicó un mensaje de apoyo.

¿Qué le dijo Andrea Legarreta a Aaron Mercury?

Durante una transmisión del programa Hoy, la conductora habló sobre las críticas que recibió el creador de contenido y pidió darle una oportunidad, recordando que la preparación y el compromiso son elementos clave para crecer dentro de cualquier carrera artística.

La polémica surgió después de que Aaron Mercury fuera cuestionado por incursionar en la actuación, una situación que desató opiniones divididas entre quienes apoyan su nueva faceta y quienes criticaron que influencers lleguen a proyectos televisivos.

Ante los comentarios negativos, Andrea Legarreta pidió frenar los ataques y aconsejó al joven enfocarse en prepararse para demostrar su talento.

"Además, ¿qué ganas de fregar? Todos los que estaban hablando como si les robaran el papel, relájense. Tú ponte a leer, estudia tu guion, eso sí, comprométete, ten un coach que te ayude, pero de verdad que lo puede hacer bien",

"Hay gente que ha actuado toda su vida y nunca lo hacen bien... a lo que voy es que no te achiques", expresó Andrea Legarreta.

¿Influencers en la actuación, sí o no?

Su mensaje generó reacciones debido a que abrió nuevamente la conversación sobre la participación de creadores de contenido en proyectos de televisión y entretenimiento, un fenómeno cada vez más común gracias a la popularidad que muchos influencers han construido en redes sociales.

Aunque algunos actores y usuarios de internet consideran que las oportunidades actorales deberían priorizar a personas con formación artística, otros defienden que nuevas figuras tengan la posibilidad de demostrar sus habilidades.

Por ahora, Aaron Mercury continúa explorando esta nueva etapa profesional mientras recibe tanto críticas como muestras de apoyo, incluida la de Andrea Legarreta.