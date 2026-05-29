Francia Abandona Miss Universo 2026: ¿Qué Pasó y Cuáles son sus Razones?

Francia confirmó su salida de Miss Universo 2026 tras meses de tensiones con la organización del certamen.

francia-abandona-miss-universo-2026-razones-retiro-polemicaFoto: Instagram Miss France Officiel

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La salida de Francia de Miss Universo 2026 marca un antes y un después. Diferencias irreconciliables y polémicas en el certamen. Conoce más.

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