Francia Abandona Miss Universo 2026: ¿Qué Pasó y Cuáles son sus Razones?

La organización de Miss Francia confirmó que no participará en Miss Universo 2026, una decisión que llega después de meses de tensiones, cuestionamientos sobre la transparencia del certamen y la polémica que rodeó la edición pasada.

La noticia ha causado un gran revuelo entre los fanáticos de los concursos de belleza.

No es para menos: Francia es un peso pesado en Miss Universo, una de las naciones con más tradición y que ha cosechado grandes éxitos a lo largo de la historia del certamen.

¿Por qué Francia decidió retirarse?

Desde el comité francés explican que el motivo principal de su salida son las profundas diferencias con la dirección actual de Miss Universo y la alarmante falta de claridad en las reglas del juego.

El quiebre definitivo comenzó en Miss Universo 2025, una edición salpicada por el descontento y las dudas sobre cómo se eligió a las semifinalistas.

El gran punto de discordia fue el programa Beyond The Crown, un sistema que influyó directamente en la selección del Top 30 y cuyo funcionamiento, según el equipo francés, jamás se explicó de forma clara a las franquicias nacionales.

Frédéric Gilbert, presidente de Miss Francia, ya había avisado a finales de 2025 que estaban en "alerta máxima" y que no renovarían la licencia para futuras ediciones sin respuestas formales y claras por parte de la Miss Universe Organization (MUO).

La polémica de Miss Universo 2025

La sombra de la duda creció con fuerza tras la coronación de la mexicana Fátima Bosch como Miss Universo 2025, un veredicto que no tardó en ser cuestionado por exjueces, expertos y aficionados del circuito de la belleza.

La gota que derramó el vaso fue la renuncia del jurado Omar Harfouch días antes de la gran final. El empresario y músico franco-libanés denunció públicamente supuestas irregularidades en la selección de las candidatas, acusaciones que la organización central desmintió de inmediato.

Sin embargo, Harfouch no estuvo solo; otras figuras del jurado también dieron un paso al costado en pleno proceso, lo que encendió las alarmas y alimentó los rumores de una crisis interna en el concurso.

Francia exige mayor transparencia

Medios internacionales señalan que, para la organización francesa, el alto costo de la licencia que paga cada país debe verse reflejado en procesos limpios y reglas del juego transparentes.

¿Qué respondió Miss Universo?

Una vez que el portazo de Francia se hizo oficial, la Miss Universe Organization emitió un comunicado lamentando la baja y reafirmando su compromiso con la integridad del certamen.

La dirección defendió la legitimidad de sus resultados, asegurando que seguirán trabajando codo a codo con los comités locales para recuperar la confianza y garantizar una competencia justa para todos.

Un duro golpe para el certamen

La ausencia de Francia es un golpe duro para Miss Universo por el peso histórico del país en Europa. Francia siempre ha sido una de las delegaciones más fieles y queridas, con momentos inolvidables como la coronación de Iris Mittenaere, una de las reinas más populares de la era moderna.